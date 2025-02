Fratelli d’Italia e le chat interne pubblicate, la reazione del partito

Fratelli d’Italia sta preparando una controffensiva legale dopo la pubblicazione di vecchie chat interne al partito da parte del Fatto quotidiano. Gli avvocati di Fratelli d’Italia, secondo alcune fonti, stanno lavorando per esplorare ricorsi sia in sede penale che civile, incluso il possibile avvio di una richiesta di danni. Si valuta anche la possibilità di un reclamo al Garante della privacy.

L’irritazione tra i membri del partito è forte in seguito alla diffusione di queste conversazioni tra i dirigenti. In una delle chat, pubblicata nel libro ‘Fratelli di chat’ di Giacomo Salvini, il sottosegretario Giovanbattista Fazzolari definisce l’attuale ministro delle Infrastrutture, e vicepremier, “bimbominchia”. Da parte dei vertici di Fratelli d’Italia si sottolinea che si tratta di una violazione della privacy e che l’ordine è di evitare commenti ufficiali. Attualmente, i vertici del partito e i legali stanno analizzando le chat divulgate.

Fonti interne affermano che le conversazioni non influenzeranno i rapporti con la Lega. Si rassicura che non ci sono state frasi inadeguate nei confronti della Lega dall’inizio della campagna elettorale del 2022 e durante l’attuale legislatura. Le frasi diffuse risalirebbero a un periodo in cui Fratelli d’Italia non era alleato con la Lega, in un contesto di differenti posizioni politiche in Parlamento. Anche le dichiarazioni pubbliche di quel periodo erano diverse rispetto a quelle attuali.