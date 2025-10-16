Fratelli d’Italia e la crescita di Guendalina Amati a Grosseto

Guendalina Amati, candidata di Fratelli d’Italia nella circoscrizione di Grosseto, esprime gratitudine agli elettori per le 3462 preferenze ricevute, che le permettono di posizionarsi al secondo posto nel listino del suo partito e al terzo tra i candidati del centrodestra grossetano, dopo Luca Minucci e Luca Agresti.

Amati ha ringraziato non solo chi ha votato per la prima volta, ma anche coloro che hanno superato le proprie inclinazioni politiche per sostenerla, riconoscendo il suo impegno e il lavoro svolto negli anni. Da un’analisi del voto appare chiaro che ha quasi raddoppiato i propri consensi nella vasta provincia di Grosseto rispetto alle elezioni precedenti e ha più che quadruplicato i risultati del 2015, nonostante il calo generale dei votanti.

La consigliera ha sottolineato i suoi risultati anche in Amiata, una zona storicamente non di destra, dove ha ottenuto più voti di Leonardo Marras, ricevendo 369 preferenze ad Arcidosso contro le 203 dell’assessore del PD. Nei comuni montani di Casteldelpiano, Arcidosso e Santa Fiora, Amati ha totalizzato 681 voti, superando i 643 di Marras. Ha affermato che i successi devono essere riconosciuti al di là dell’appartenenza politica, e che ogni candidato che cresce in tutti i territori merita di essere considerato un valore aggiunto.

Amati ha riconosciuto il successo di Fratelli d’Italia nel raggiungere un consigliere regionale, Luca Minucci, e ha ribadito il suo impegno a lavorare per il bene della provincia. Infine, ha dichiarato la sua intenzione di continuare a far sentire la voce dell’Amiata e della Maremma in qualsiasi contesto, esprimendo la sua determinazione a perseguire nuovi obiettivi e sogni.