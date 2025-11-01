22.1 C
Politica

Fratelli d’Italia e il futuro del governo del Veneto

Ieri sera, al Teatro Corso di Mestre, si è svolto un importante evento per il lancio della campagna elettorale di Fratelli d’Italia, dedicato a celebrare i successi del governo Meloni. Il senatore Luca De Carlo, coordinatore veneto del partito, ha presentato i candidati di FdI nelle province venete, insieme ai ministri Carlo Nordio, Tommaso Foti e Adolfo Urso.

Nordio ha affrontato il tema della riforma della giustizia, auspicando un dibattito sereno e non politicizzato. Foti ha parlato dell’importanza di concludere un accordo di libero scambio con l’India, mentre Urso ha messo in luce i risultati economici ottenuti dall’Italia, sottolineando l’autorevolezza del paese a livello europeo.

Donzelli, invece, ha risposto a domande dei giornalisti su eventuali tensioni nella coalizione, affermando che non ci sono conflitti interni e segnalando la tradizione di buon governo in Veneto. Ha precisato che l’obiettivo è continuare a migliorare l’amministrazione regionale e sostenere le aziende, il lavoro, il turismo e l’agricoltura. Ha anche spiegato che FdI ha deciso di non pretendere la candidatura a governatore per concentrarsi sul benessere della regione.

Adolfo Urso ha confermato il sostegno al presidente Zaia, mentre Stefani, l’unico invitato non di FdI, ha ribadito l’importanza di ascoltare i cittadini veneti e ha sottolineato la necessità di un candidato sindaco di centrodestra per Venezia.

