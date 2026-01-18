Fratelli d’Italia critica Nocera Inferiore

Il partito Fratelli d’Italia ha SFerrato un attacco contro l’amministrazione comunale di Nocera Inferiore, guidata dal sindaco Paolo De Maio. A quattro anni dall’insediamento della giunta, il partito di opposizione traccia un bilancio fortemente critico, contestando il mancato rispetto degli impegni assunti in campagna elettorale. Secondo Fratelli d’Italia, i risultati annunciati non si sono tradotti in miglioramenti concreti per la città.

Il presidente del locale circolo, Francesco De Prisco, ha sottolineato che le promesse di nuove strade alternative e di un rafforzamento dei controlli della polizia municipale non sono state mantenute. La congestione e la sosta selvaggia sarebbero addirittura in aumento. Un altro punto critico è la sicurezza, con particolare riferimento alle aree pedonali dove la presenza di biciclette elettriche rappresenterebbe un pericolo per pedoni, bambini e anziani.

La valutazione è altrettanto negativa per la pulizia urbana e la gestione della Nocera Multiservizi. Nonostante l’assunzione di circa trenta nuovi addetti e l’acquisto di mezzi, la città continuerebbe a presentarsi sporca e la raccolta differenziata non mostra segnali di crescita. La spesa comunale per la pulizia supera i dieci milioni di euro annui. Le periferie sono state definite “completamente abbandonate” e mancherebbe la manutenzione ordinaria, tanto che in alcuni casi sarebbero gli stessi cittadini a provvedere alla pulizia di marciapiedi e spazi pubblici.

Fratelli d’Italia critica anche la gestione delle risorse pubbliche e del personale comunale, citando spese legali e incarichi esterni affidati nonostante la presenza di un ufficio legale interno. La mobilità del personale è ritenuta uno strumento per favorire amici e parenti senza concorsi e senza criteri di meritocrazia. Viene citato un unico concorso bandito, dal quale sarebbero derivate undici assunzioni tramite scorrimento di graduatoria.