Fratelli d’Italia critica Italia Viva: il futuro del centrosinistra

Il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Alfredo Antoniozzi, critica la coalizione guidata da Sandro Principe per essersi alleata con Italia Viva, sostenendo che questa non rappresenta la tradizione socialista. Secondo Antoniozzi, pur avendo una stima personale per Principe, la cosiddetta “casa dei riformisti” appare come una Democrazia Cristiana priva di carattere, con l’assenza di candidati socialisti e una netta dipendenza da Renzi.

Antoniozzi evidenzia che l’opzione di formare un terzo polo o di candidare un socialista è stata trascurata, portando invece a un’alleanza che non riflette le radici della sinistra. Sottolinea che la lista si compone di esponenti che, pur accanendosi contro il presidente Occhiuto per presunti interessi privati nella sanità, hanno loro stessi legami con il settore della sanità convenzionata.

Riguardo a Principe, Antoniozzi esprime la sua preoccupazione per un’apparente retromarcia su questioni come la città unica, un tema su cui lui stesso ha sempre avuto una posizione favorevole. Inoltre, offre la disponibilità a collaborare per il bene della città di Rende, ma sottolinea che questo non toglie le incoerenze di una lista che non rappresenta la tradizione socialista.

Infine, Antoniozzi auspica di vincere le elezioni regionali e spera in un’opposizione che includa socialisti, in grado di operare insieme su questioni di rilevanza. Riconosce il valore di Principe, ma chiede un’apertura a tutte le forze politiche, evidenziando che il centrosinistra non potrà essere un avversario credibile se sarà guidato da Renzi e Calenda.