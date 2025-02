Fratelli d’Italia contro Gimbe: polemiche sulle liste d’attesa in sanità e accuse di ‘fake news’

Le polemiche sulle liste d’attesa nel sistema sanitario si intensificano dopo che la Fondazione Gimbe ha evidenziato il ritardo nei decreti attuativi. Fratelli d’Italia ha risposto accusando il presidente Nino Cartabellotta di diffondere “fake news”, scatenando reazioni di solidarietà verso la Fondazione da parte delle opposizioni.

Attualmente, soltanto uno dei sei decreti attuativi è stato approvato, portando la Fondazione a criticare il governo. Il senatore di Fratelli d’Italia, Franco Zeffini, ha contestato le affermazioni di Cartabellotta, definendo le critiche un “sport amatoriale” e attaccando le opposizioni per strumentalizzazione. In risposta, Cartabellotta ha citato Winston Churchill, sottolineando l’importanza della verità.

Le reazioni delle opposizioni sono state feroci. Giuseppe Conte, leader del M5S, ha criticato duramente Fratelli d’Italia, sostenendo che invece di lavorare, attaccano la Fondazione per coprire i propri fallimenti. Anche Elly Schlein ha accusato il governo di smantellare la sanità pubblica a favore degli interessi privati e ha denunciato il “bullismo politico” nei confronti di Cartabellotta.

I rappresentanti di altri partiti di opposizione, come Italia Viva e Avs, hanno condiviso le medesime critiche. Nicola Fratoianni ha evidenziato l’allergia della destra alle critiche e ha auspicato un intervento di Giorgia Meloni per fermare gli attacchi al presidente della Fondazione Gimbe. La situazione rimane tesa, con le liste d’attesa che continuano a rappresentare un problema significativo per il sistema sanitario italiano.