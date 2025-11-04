15.9 C
Roma
martedì – 4 Novembre 2025
Attualità

Fratelli d’Italia avanza, crollano gli avversari politici

Da stranotizie
Fratelli d’Italia avanza, crollano gli avversari politici

Fratelli d’Italia continua a crescere, mentre gli altri partiti mostrano segnali di calo. Secondo un sondaggio Swg per Tg La7, il partito di Giorgia Meloni guadagna lo 0,2% e raggiunge il 31,4%.

Nel frattempo, il Partito Democratico guidato da Elly Schlein scende dello 0,1%, attestandosi al 21,9%. Anche il Movimento 5 Stelle registra un calo dello 0,2%, scendendo al 12,6%. La Lega rimane stabile all’8,2%, mentre Forza Italia perde lo 0,1% e scivola all’8%. I Verdi e la Sinistra subiscono anch’essi un calo di 0,2%, ora fermi al 6,6%.

Azione si trova al 3,1%, Italia Viva al 2,5% e +Europa all’1,7%. Infine, Noi Moderati registra l’1%. Le altre liste nel loro insieme rappresentano il 3%. Da notare che il 31% del campione non esprime la propria preferenza.

✨ I prodotti più amati e venduti su TikTok Shop!

Scopri la selezione dei gadget e delle tecnologie più richieste e apprezzate. Visita il profilo per trovare le novità e i prodotti più popolari.

Articolo precedente
Stranger Things 5: Il Trailer Ufficiale che Sorprende!
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.