Fratelli d’Italia avanza, crollano gli avversari politici

Fratelli d’Italia continua a crescere, mentre gli altri partiti mostrano segnali di calo. Secondo un sondaggio Swg per Tg La7, il partito di Giorgia Meloni guadagna lo 0,2% e raggiunge il 31,4%.
Nel frattempo, il Partito Democratico guidato da Elly Schlein scende dello 0,1%, attestandosi al 21,9%. Anche il Movimento 5 Stelle registra un calo dello 0,2%, scendendo al 12,6%. La Lega rimane stabile all’8,2%, mentre Forza Italia perde lo 0,1% e scivola all’8%. I Verdi e la Sinistra subiscono anch’essi un calo di 0,2%, ora fermi al 6,6%.
Azione si trova al 3,1%, Italia Viva al 2,5% e +Europa all’1,7%. Infine, Noi Moderati registra l’1%. Le altre liste nel loro insieme rappresentano il 3%. Da notare che il 31% del campione non esprime la propria preferenza.