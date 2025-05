Fratelli d’Italia attacca Saviano: polemica e memoria

Il post di Fratelli d’Italia sui social media, pubblicato in occasione dell’anniversario della strage di Capaci, ha suscitato forti polemiche. Il post contrappone “Gomorra” di Roberto Saviano, considerato un simbolo negativo, all’immagine di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. La didascalia invita a diffidare di chi trae vantaggio dalla criminalità, esortando a prendere esempio da chi l’ha combattuta, spesso pagando con la vita.

Nicola Fratoianni di Avs ha replicato tempestivamente su Facebook, criticando il partito della premier Giorgia Meloni per aver attaccato Saviano senza menzionarlo esplicitamente. Secondo Fratoianni, l’azione rappresenta un messaggio pericoloso, visto che Saviano vive sotto scorta a causa delle minacce ricevute per il suo lavoro di denuncia. Ha affermato che lo Stato dovrebbe proteggerlo, ma il post appare come un abbandono.

Fratoianni ha auspicato che Meloni intervenga per rimuovere il contenuto, definendolo vergognoso e affermando che non dovrebbe servire una lunga indagine interna per affrontare la questione. La polemica evidenzia le tensioni esistenti nel dibattito pubblico riguardo alla criminalità organizzata e al ruolo degli intellettuali che la affrontano.

Fonte: www.adnkronos.com