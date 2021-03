Hanno pestato un indiano di 40 anni solo perché gli ha aveva detto di “fare attenzione”, dopo che con la loro auto lo stavano investendo. Nuovo processo per i fratelli Bianchi, Marco e Gabriele, 24 e 26 anni, già sul banco degli imputati per l’omicidio volontario di Willy Monteiro Duarte, il 21enne ucciso e calci e pugni a Colleferro nella notte tra il 5 e il 6 settembre del 2020, per aver cercato di far da paciere in un’aggressione in cui non era direttamente coinvolto. Stavolta il reato contestato dalla procura di Velletri, che ha disposto la citazione diretta a giudizio per i Bianchi, è di lesioni volontarie aggravate dall’aver agito in più persone riunite.

Proprio come quella volta con Willy, in cui furono quattro a pestarlo violentemente, anche in questo episodio è stato ripetuto lo stesso schema: quattro contro uno. Almeno stando alle accuse formulate dal pubblico ministero Francesco Brando che ha mandato a processo di fronte al giudice, oltre Un anno prima, con un loro amico coinvolto nella morte del 21enne, avevano malmenato un indiano. Insieme ai Bianchi, anche due loro amici e coetanei: Omar Sahbani e Vittorio Tondinelli. Quest’ultimo, tra l’altro, si trovava insieme ai Bianchi la notte in cui è stato ucciso Willy, ma è rimasto in auto durante il pestaggio.

L’episodio risale al 13 aprile del 2019. Velletri, ore nove e mezza di sera. L’indiano sta camminando tranquillamente con due amici poco distante da un supermercato della catena Carrefour. All’altezza di un incrocio gli sfreccia accanto un’automobile. È una Mini Cooper di colore nero. Rischia quasi di essere investito. “Fate attenzione”, dice l’indiano in direzione del veicolo appena passato. Pensa che tutto finisca lì. L’automobile, però, 50 metri dopo, frena. Si accendono gli stop. I tre indiani, che non cercavano alcuna rogna, osservano quel veicolo mentre torna indietro. Si aprono tutte le portiere e dall’automobile escono quattro persone. Non facce amichevoli.

“Chi ha parlato?”, qualcuno chiede. Inizia un battibecco tra i quattro e l’indiano, che in realtà non ha nemmeno il tempo di parlare che viene pestato. Pugni in faccia e spintoni. I suoi due amici sono atterriti e non intervengono. Il bilancio di quell’aggressione gratuita è grave. La vittima finisce in ospedale con il naso plurifratturato e un corpo estraneo nell’orbita dell’occhio destro. La prognosi è di 30 giorni. Col senno di poi, sarebbe potuta andargli anche molto peggio: i fratelli Bianchi, infatti, sono lottatori professionisti, esperti di Mixed martial arts, più nota come Mma.

Scatta la denuncia ai carabinieri della stazione di Velletri. Il racconto della vittima è lineare ma non sa chi siano gli autori dell’aggressione. D’altra parte l’indiano non conosce neanche uno dei giovani che, per una semplice lite stradale, gli si sono avventati addosso. I militari setacciano gli archivi e stringono il cerchio intorno a quattro ragazzi dei Castelli romani. La vittima viene convocata in caserma e li riconosce in foto. La procura li indaga. Poco più di un anno più tardi due di loro, i fratelli Bianchi, vengono arrestati per aver fatto addirittura di peggio: le botte sferrate a Willy, che purtroppo gli sono state fatali.