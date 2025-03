Frasi misteriose turbano le stazioni di Roma e Milano

Un misterioso messaggio è apparso sui monitor delle stazioni di Tiburtina e Termini a Roma e a Milano Centrale, suscitando curiosità e preoccupazione tra i passanti. Frasi come ‘Questo lavoro fa schifo’ e ‘Questo lavoro è tossico’ hanno attirato l’attenzione di molti, creando confusione riguardo alla loro origine. Secondo quanto riportato da Adnkronos, la Polfer della stazione di Milano ha contattato Grandi Stazioni per verificare se si trattasse di un attacco hacker. Tuttavia, si sospetta fortemente che si tratti di una campagna di marketing per il lancio di un film o di una serie. Questo tipo di strategia pubblicitaria non è nuova; un caso simile era avvenuto lo scorso anno con la campagna per ‘Il problema dei 3 corpi’, che aveva riempito le stazioni con la frase provocatoria ‘Siete insetti’. La confusione generata da questi messaggi criptici ha evidenziato l’interesse del pubblico per operazioni di marketing innovative. Nonostante l’iniziale allerta per un possibile attacco informatico, sembra che la creatività e il coinvolgimento del pubblico siano stati i veri scopi dietro queste frasi enigmatiche. In attesa di chiarimenti ufficiali, i passeggeri delle stazioni continuano a interrogarsi sull’origine di queste scritte e sul messaggio che intendono comunicare.