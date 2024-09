Frasi contro l’ideologia comunista

Matteo Salvini, vicepremier e leader della Lega, ha espresso il suo supporto per Donald Trump dopo il recente tentato omicidio nei confronti dell’ex presidente statunitense. Sul suo profilo social, ha condiviso la notizia dell’arresto di Ryan Routh, presumibilmente autore del piano di attentato, sottolineando una sorte di affinità tra la situazione di Trump e la sua personale repercussione legale nel processo Open Arms, dove è accusato di sequestro di persona.

Salvini ha definito il tentativo di assassinare Trump come un atto di violenza da parte di “fanatici e comunisti”, affermando che simili aggressioni e i processi che entrambi affrontano non li fermeranno. Ha invitato anche i suoi sostenitori a perseverare “a testa alta”. Il tentativo di attentato contro Trump è avvenuto il 15 settembre a West Palm Beach, in Florida, mentre Trump stava giocando a golf e un agente dei servizi segreti ha notato un fucile nascosto tra i cespugli. Successivamente, l’agente è intervenuto, sparando e arrestando Routh, il 58enne arrestato, che si era rifugiato nel campo da golf. Routh, originario del North Carolina, in passato aveva espresso supporto per Trump alle elezioni del 2016, ma successivamente aveva manifestato delusione.

L’arresto avviene in un contesto di tensione anche per Salvini, il quale sta affrontando un processo per i suoi atti durante la sua carica di Ministro dell’Interno nel governo Conte. I pubblici ministeri hanno recentemente chiesto una condanna di sei anni per Salvini, imputato di aver impedito lo sbarco di 147 migranti soccorsi dalla nave della ong Open Arms, fermata per 19 giorni nel Mediterraneo. Questa complessità di situazioni legali ha portato Salvini a dichiarare la sua intenzione di lasciare la leadership del partito nel 2027, mentre si prepara a una strategia di difesa.

In sintesi, la vicenda di Trump ha provocato una reazione significativa da parte di Salvini, il quale utilizza l’occasione per enfatizzare una narrativa di resistenza comune nelle sfide legali che entrambi affrontano nel panorama politico attuale.