Frase choc alla sorella: ‘Spero sia cancro’

Jane Alexander è stata ospite nel talk show “Verissimo”, dove ha parlato intensamente della sua vita e della sua recente avventura come scrittrice con il suo libro autobiografico “Jane”, uscito il 5 dicembre 2024. Durante l’intervista condotta da Silvia Toffanin, l’attrice ha affrontato il tema della morte del padre e della sorella, entrambe vittime del cancro.

Nel racconto, Jane ha descritto in particolare il tragico periodo in cui sua sorella si è ammalata. La sorella, manipolata da una setta che affermava che gli alieni l’avrebbero salvata, ha taciuto la sua malattia. Jane racconta che poco dopo la morte del loro padre, la sorella le rivelò di aver trovato un nodulo al seno, ma insistette che non era nulla di grave. La situazione si è complicata ulteriormente quando la sorella, frequentando gruppi di ascolto, ha iniziato a litigare con amici e familiari, causando un allontanamento tra loro.

Una frase controversa pronunciata da Jane durante l’intervista ha creato shock: “Spero sia cancro”, risposta che diede alla madre quando fu informata che la sorella stava male. Purtroppo, il cancro si rivelò essere la sua malattia. Alexander ha rivelato che la sorella è morta a soli 42 anni, lasciandola con sentimenti di colpa e rimpianto. Ha affermato di non riuscire a perdonarsi per non aver agito quando avrebbe potuto, chiedendosi se la situazione sarebbe potuta essere diversa se avesse parlato a qualcuno della biopsia che sua sorella aveva fatto in segreto.

Questo capitolo del libro è stato particolarmente difficile da scrivere per Jane, poiché riflette la sua angoscia e il dolore per una relazione segnata da incomprensioni e segreti. Jane ha espresso chiaramente come questo peso la accompagni ogni giorno e l’idea che, forse, avendo agito diversamente, la sorella sarebbe ancora viva la tormenta. La sua testimonianza si è rivelata un momento toccante e significativo non solo per Jane, ma anche per il pubblico presente.