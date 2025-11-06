15.7 C
Roma
giovedì – 6 Novembre 2025
Frapposizioni in Slovacchia su progetto di estrazione di antimonio

La società canadese Military Metals Corp, attraverso la controllata slovacca Slovak Antimony Corp, ha iniziato perforazioni geologiche nell’area di Pezinská Baba. L’obiettivo è quello di scoprire giacimenti di antimonio, una risorsa fondamentale per la produzione di microchip, armi, batterie e tecnologie spaziali.

Tuttavia, questa iniziativa ha generato forti opposizioni da parte del Comune di Pezinok e del Ministero dell’Ambiente, che si accusano reciprocamente di inefficienza nella gestione della questione. Entrambe le autorità sono coinvolte in un acceso dibattito su come affrontare le attività di estrazione nella regione.

Nel frattempo, il Ministero dell’Economia ha proposto un emendamento alla Legge sulle attività minerarie, con l’intento di semplificare le procedure di autorizzazione per i progetti legati all’estrazione di materie prime strategiche. Questo intervento mira a facilitare l’accesso alle risorse naturali in un contesto di crescente domanda per queste materie.

