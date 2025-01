FRANZ FERDINAND presenta il nuovo singolo “Hooked”

I Franz Ferdinand sono tornati con il nuovo singolo “Hooked”, che anticipa l’album “The Human Fear”, in uscita il 10 gennaio via Domino Records. Alex Kapranos descrive la canzone come una “esplorazione sonora” del desiderio e della vulnerabilità, evidenziando il tema della paura umana presente nel testo. La band continua a mescolare energia e raffinatezza pop, rimanendo fedele al proprio stile distintivo.

L’album, prodotto da Mark Ralph, è stato registrato negli AYR Studios in Scozia e consisterà di undici brani che affrontano le paure più profonde degli esseri umani, riflettendo su come il superamento di tali paure possa dare significato e ricchezza alle nostre vite. Oltre a “Hooked”, sono state annunciate altre tracce come “Audacious”, che ha già riscosso successo nelle classifiche, e “Night Or Day”, che è presente nella playlist A di BBC Radio 2.

Questo nuovo capitolo segna anche un’evoluzione nella formazione del gruppo, con l’ingresso di Audrey Tait e Dino Bardot, mentre la collaborazione tra Kapranos, Bob Hardy e Julian Corrie dà vita a una scrittura innovativa e ispirata. Sin dai loro esordi nei locali di Glasgow, i Franz Ferdinand hanno saputo unire trasgressione e melodia, e con “The Human Fear” dimostrano di continuare a guardare al futuro, offrendo musica emozionante e sorprendente.

L’album sarà disponibile in diverse versioni: LP, LP Deluxe, CD e digitale. La versione LP Deluxe presenterà una copertina apribile con un libretto di otto pagine contenente immagini esclusive della band. Il vinile sarà realizzato in BioVinyl arancione, riciclabile al 100%, mentre un’edizione esclusiva con demo inedite sarà disponibile per gli appassionati.

Inoltre, la band ha annunciato un tour che toccherà diverse città italiane, con date a Milano, Romano D’Ezzelino, San Mauro Pascoli e Roma. I biglietti possono essere acquistati online. La band invita i fan a seguirli anche sui social media per aggiornamenti e novità sul loro lavoro.