FRANZ FERDINAND: il nuovo singolo ‘Night Or Day’ – Scopri il video!

I Franz Ferdinand si preparano a pubblicare il loro nuovo album “The Human Fear” il 10 gennaio 2025, accompagnato dal singolo “Night Or Day”. Questo brano, che segue “Audacious”, affronta emozioni intense e viene presentato con un cortometraggio drammatico diretto da Rianne White. Il video, girato in bianco e nero su pellicola 16mm, cattura l’atmosfera carica di emozioni della canzone. Rianne ha spiegato che “Night Or Day” rappresenta la vastità turbolenta dei sentimenti vissuti in spazi ristretti, racchiudendo l’essenza dell’album e della band.

Alex Kapranos ha commentato l’importanza di vivere la vita al meglio, giorno e notte, e ha lodato la collaborazione con Rianne White, che ha portato un’energia speciale nell’ambiente creativo degli AYR Studios in Scozia, dove il brano è stato registrato.

L’album “The Human Fear” rappresenta un capitolo significativo per la band. Prodotto da Mark Ralph, già collaboratore per il precedente album del 2013, affronta temi legati alle paure umane e al loro impatto sulle vite. Composto da undici tracce, l’album spazia tra sonorità pop e momenti energetici, continuando la tradizione dei Franz Ferdinand. La formazione ha visto l’ingresso di nuovi membri, Audrey Tait e Dino Bardot, i quali hanno contribuito a rinfrescare il sound della band. Julian Corrie ha affiancato Kapranos e Bob Hardy nella scrittura, ampliando ulteriormente la creatività del gruppo.

La tracklist include brani come “Audacious”, “Everyday Dreamer”, “The Doctor” e “Night Or Day”, e il disco sarà disponibile in diverse edizioni, tra cui LP, LP Deluxe, CD e digitale. L’LP Deluxe avrà una copertina apribile con finiture speciali e un libretto di otto pagine con immagini esclusive della band. Il vinile è realizzato in BioVinyl arancione, completamente riciclabile, e sarà disponibile un Demo LP con versioni inedite dei brani.

I Franz Ferdinand si esibiranno in Italia il 20 febbraio 2025 al Fabrique di Milano, in occasione di un tour europeo che seguirà una serie di concerti in Sud America.