FRANZ FERDINAND: Concerto a Milano – Scaletta e Dettagli

I Franz Ferdinand si esibiranno questa sera, 20 febbraio, in un concerto sold out al Fabrique di Milano. Questo evento segna l’inizio di un tour che continuerà il 28 agosto a Romano D’Ezzelino, il 29 agosto a San Mauro Pascoli e il 30 agosto a Roma, volto a promuovere il loro nuovo album “The Human Fear”.

Il disco, prodotto con Mark Ralph, già collaboratore della band, rappresenta un’evoluzione del loro suono, caratterizzato da vivacità, energia e un forte orientamento pop. Registrato agli AYR Studios in Scozia, “The Human Fear” include 11 brani che affrontano il tema delle paure più profonde e il loro impatto sulle nostre vite. È il primo album in studio con i nuovi membri Audrey Tait e Dino Bardot, e Julian Corrie ha contribuito nella scrittura e produzione creativa.

Dal loro esordio nelle feste illegali di Glasgow, i Franz Ferdinand mostrano sempre innovazione e una visione orientata al futuro, con questo album che segna una nuova fase nella loro esplorazione musicale. “The Human Fear” promette di coinvolgere il pubblico grazie a suoni freschi e una prospettiva rivolta avanti.

La setlist per il concerto di questa sera include brani come “Take Me Out”, “No You Girls” e “This Fire”. Il tour proseguirà in diverse location, tra cui il Villa Ca’ Cornaro in occasione dell’AMA Music Festival e l’Auditorium Parco della Musica di Roma per il Roma Summer Festival. Gli interessati possono acquistare i biglietti tramite link sui social ufficiali della band.