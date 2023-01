Franklyn il cane di 60 kg che non si rende conto del suo aspetto

Nonostante pesi 60 kg il cane Franklyn non si rende assolutamente conto del suo aspetto e combina continui disastri a casa e fuori.

Non tutti i cuccioli sono di dimensioni ridotte, ne esistono alcuni che tendono a crescere molto e molto velocemente. Spesso però non si rendono conto del loro aspetto e questo può causare qualche piccolo problemino di gestione. Un po’ com’è accaduto alla famiglia di Franklyin, un cane di 60 kg che si comporta come se ne pesasse appena quindici. Il cane è così grande che senza accorgersene combina continui guai e a causa della suo aspetto ha dovuto persino rinunciare alla scuola per cuccioli.

Il cane pesa 60 kg ma non si rende conto del suo aspetto

Avere un cucciolo per casa significa mettere in conto qualche piccolo danno. Quando sono piccoli i cani sono pieni di energie e con il loro modo di fare energico riescono spesso a compiere dei guai. Quando il cucciolo in questione è però un bestione di 60 kg diventa davvero difficile riuscire a gestirlo, ancora di più quando l’animale non si rende conto della sua notevole stazza. Franklyn è l’esempio perfetto di un cucciolo di cane dalle dimensioni enormi che però crede di essere più piccolo.

Franklyn è un dolce cucciolone che pesa 60 kg e che quando si mette sulle zampe arriva ad essere alto 1 metro e 80 centimetri. Non proprio il classico cagnolino da tenere in borsa!

Il cane però non si rende proprio conto di quanto sia imponente e il suo modo di fare e di giocare crea spesso qualche piccolo problemino di gestione.

I padroni di Franklyn si sono trovati in diverse situazioni in cui la stazza del loro amico è stata davvero un problema. Niente di grave, ma di sicuro quando c’è lui che gira per casa è necessario stare sempre sull’attenti. Basta un solo momento di distrazione che il cucciolone decide di salire sul divano schiacciando con il suo peso chiunque si trovi sotto.

Un po’ come è accaduto al suo papà umano che mentre si concedeva un riposino si è ritrovato con il suo cane di 60 kg che cercava di accucciarsi al suo fianco ma che ovviamente, non riusciva a trovare lo spazio adeguato alla sua stazza. Il suo aspetto è stato un problema anche alla scuola per cuccioli a cui era iscritto e da cui è dovuto andare via. Il cane infatti era troppo grande per riuscire a giocare con gli altri cuccioli senza che li schiacciasse o che li speronasse con il suo grande corpo. La sua padrona Shauna Connors ha deciso di catturare alcuni momenti della quotidianità del cucciolo e di condividerli su Tik Tok. I video sono così simpatici che in diverse occasioni sono diventati così virali da arrivare a collezionare olte 3 milioni di mi piace e centinaia di migliaia di visualizzazioni (G. M.)