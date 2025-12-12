Frank Turner difende la scena musicale inglese

È una calda serata estiva e mi trovo nella sala superiore di un pub nel nord di Londra, insieme a una ventina di persone che stanno ascoltando Frank Turner esibirsi. Solo poche settimane prima, l’avevo visto esibirsi davanti a 10.000 fan alla Alexandra Palace di Londra. Eppure, eccolo lì, a trasmettere la stessa energia in una stanza minuscola, dimostrando perché i piccoli locali sono ancora importanti per lui.

Frank Turner è da tempo uno dei più accesi difensori della scena musicale indipendente del Regno Unito. Ricorda come, da teenager, si sentisse fuori posto: “Non mi piaceva il Brit pop e non mi piaceva il calcio. Mi piacevano band come Black Flag e Sonic Youth, e non conoscevo nessun altro che condividesse i miei gusti. Poi scoprii che c’erano locali vicino a dove ero cresciuto – The Joiners Arms a Southampton e The Railway Inn a Winchester. Lì potevi vedere band, ma più di quello, potevi incontrare altre persone che condividevano la tua visione del mondo. Ho fatto amicizia e mi sono sentito meno alienato. Ho trovato la mia comunità”.

Queste esperienze giovanili lo hanno plasmato. A Londra, ha cercato piccole sale dove le band si esibivano a diretto contatto con i fan. “Era un forum per connettersi con gli altri”, dice. “Ho visto molte band lì e ho imparato a esibirmi – non solo le pratiche del sound check, ma come parlare con il pubblico, come capire cosa volevo dire”.

Turner ha suonato in oltre 3.000 spettacoli, costruendo una comunità rock nota per la sua compassione. La sua hit “Be More Kind” è diventata un grido di battaglia, con gli spettatori che coltivano un senso di unità che fa sembrare i suoi spettacoli una rara forma di famiglia rock’n’roll. Tuttavia, i locali in cui Turner si è esibito sono sempre più minacciati. Le tariffe aziendali, l’aumento degli affitti, le conversioni residenziali e la crisi del costo della vita hanno portato alla chiusura di 125 locali musicali.

Secondo Turner, i problemi sono strutturali: “Dalle mie conversazioni con le persone che gestiscono i locali, le tariffe aziendali sono incredibilmente costose. Esistere come piccola impresa in una città è già molto costoso prima ancora di vendere un biglietto”. Il Music Venue Trust, che campagna per i piccoli locali, ha proposto una tassa in cui una percentuale di ogni biglietto per stadi o arene vada ai locali indipendenti – proprio come il modo in cui i ricavi della Premier League di calcio sostengono i club di serie inferiore. Per ora, è facoltativo. Turner ha deciso di devolvere 1 sterlina per ogni biglietto venduto nel suo ultimo tour. “È stato più un simbolo che una soluzione”, ammette. “Ma è qualcosa”.

Senza questi spazi, avverte, l’industria rischia di diventare omogeneizzata. “In un mondo senza locali indipendenti, non è che nessuno suonerà all’O2. solo che chi suonerà all’O2 sarà interamente deciso da persone come Simon Cowell. C’è posto per questo, certo, ma se fosse l’intero menu, sarebbe noioso”. Per il pubblico più giovane, cresciuto con TikTok e spettacoli in arena, molti non sono consapevoli di cosa possa offrire un concerto da 10 sterline a pochi passi da casa. Si preoccupa dei cambiamenti generazionali nell’esperienza della musica dal vivo. “L’idea che un concerto costi 400 sterline e tu ci vai una volta all’anno per vedere Olivia Rodrigo in uno spettacolo in arena – di nuovo, c’è posto per questo. Ma le persone dovrebbero sapere che c’è un locale a cinque minuti da lì dove puoi pagare 10 sterline, vedere una band che suonerà a diretto contatto con te e poi parlare con loro. così che si fanno amicizie. così che si trova una comunità”.

Durante il lockdown, con i locali chiusi e senza entrate, Turner ha trasmesso spettacoli settimanali dalla sua casa per raccogliere fondi per i locali in difficoltà. “Mi ha tenuto sano, mi ha fatto sentire utile. Ha trasmesso i miei valori – queste sono le cose di cui mi curo”. I fondi raccolti hanno aiutato a tenere a galla 26 locali, ognuno dei quali ha ricevuto circa 15.000 sterline. “Alcuni di quei locali mi hanno detto in seguito: ‘Ha tenuto lontano il lupo dalla porta, ci ha coperto per un paio di mesi’. stato importante”.

Turner attribuisce al Music Venue Trust, fondato e diretto da Mark Davyd, il merito di aver sensibilizzato l’opinione pubblica sulla crisi. Se da un lato accoglie con favore il riconoscimento maggiore da parte del governo laburista della sfida, dall’altro rimane conflittuale rispetto all’interferenza governativa. “La mia esperienza è stata che il settore musicale indipendente era orgogliosamente non sovvenzionato, il che pensavo fosse divertente. Se stai facendo arte anti-istituzione, non ha molto senso farlo con una sovvenzione governativa”.

Tuttavia, si frustra per come vengono spesi i fondi pubblici per le arti. “È uno scandalo nazionale, i milioni che vengono dati all’opera. Se spendessero anche solo il 10% di quei fondi per la musica indipendente, tutti i nostri problemi sarebbero risolti”. Per Turner, questi piccoli locali formano una struttura nascosta del mondo dell’arte: trascurata ma vitale. Sono il trampolino di lancio per generazioni di musicisti, ma senza di essi, la filiera si interrompe.

“Io continuerò a lottare per loro”, dice, “perché non sono solo dove vive la musica. Sono dove vive la comunità. E senza di loro, noi tutti perdiamo”.