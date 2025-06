“Frank Gehry: L’Architetto che Sfida le Convenzioni e Rischia per il Successo!”

La paura di osare non ha mai frenato Frank Gehry, architetto canadese celebre per opere iconiche come il Guggenheim Museum di Bilbao. La sua produzione architettonica è caratterizzata da una notevole varietà stilistica, con opere riconducibili a un’identità personale e a un apparente disordine logico. Elemento distintivo delle sue creazioni è la capacità di scomporre forme e materiali, creando dialoghi unici tra volumi eterogenei.

La Walt Disney Concert Hall è un esempio emblematico del suo stile. Questa struttura incarna il decostruttivismo, attraverso un gioco di forme, materiali e colori che sembrano danzare insieme. Gehry utilizza software avanzati derivati dall’industria aeronautica e materiali insoliti per tradurre idee innovative in architettura.

Un altro esempio significativo è l’Hotel Marqués de Riscal in Spagna, il cui profilo curvilineo si staglia tra i vigneti della Rioja. La combinazione di nastri metallici riflettenti conferisce all’edificio un’atmosfera fiabesca e sorprendente. Tra i suoi progetti recenti figurano la Dancing House di Praga, l’IAC Building e il Pritzker Pavilion a Chicago, strutture in cui stabilità ed equilibrio sembrano coesistere in modo armonioso.

Fonte: instagram.com