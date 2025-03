Frane e Pianificazione dell’Evacuazione nelle Aree Isolate

Prosegue l’allerta meteo in Toscana, con codice arancione per rischio idrogeologico e idraulico prorogato fino alle 14 del 24 marzo. La situazione è critica, soprattutto nelle zone settentrionali e lungo i principali fiumi, e molti collegamenti marittimi sono stati cancellati. Sabato si sono verificate piogge abbondanti, aggravando le condizioni in regioni già colpite dal maltempo. I corsi d’acqua secondari, come l’Ema e il Mugnone, restano sotto osservazione, con le province più a rischio che includono Firenze, Prato, Pistoia, Lucca e Massa Carrara.

Il presidente della Regione, Eugenio Giani, ha confermato che i fiumi maggiori sono al di sotto dei livelli di sicurezza, ma non si escludono criticità, specialmente sui terreni saturi. Diverse zone, come parte della Città metropolitana di Firenze, sono ancora isolate. A Marradi, oltre 100 persone sono state evacuate e altre 40 sono rimaste isolate. A Barberino di Mugello, ci sono 27 evacuati.

A Dicomano, si segnalano anche qui criticità, con almeno 40 persone isolate. Un grave episodio ha riguardato una frana a Vinci, dove una donna è rimasta bloccata nel fango, ma è stata salvata e portata in ospedale. Le strade secondarie rimangono chiuse, mentre i vigili del fuoco e la protezione civile continuano le operazioni di monitoraggio. Il maltempo ha causato anche la cancellazione di vari collegamenti verso le isole, a causa del forte vento e del mare agitato. Le previsioni indicano un miglioramento solo a partire da lunedì, mentre resta alto il rischio di frane nelle colline e aree montane. La protezione civile raccomanda di limitare gli spostamenti e seguire le indicazioni delle autorità.