Francois Arnaud attraverso un post Instagram ha deciso di fare coming out con tutti i suoi fan. L’attore de I Borgia si è dichiarato bisessuale ed ha anche condiviso alcuni dei suoi pensieri su come la società vede ancora oggi le persone bisessuali.

“La scorsa settimana, stavo chiacchierando con amici di lavoro e mentre parlavo di un viaggio che avevo fatto con un’ex ragazza, mi sono chiesto – per la decimillesima volta – come raccontare una storia del genere senza far sembrare che quella fosse tutta la storia della mia vita e che dicesse tutto di me. Sono sicuro che molti ragazzi bisessuali si sentono allo stesso modo e finiscono per fare quello che ho fatto io: lasciare che le ipotesi di eterosessualità di altre persone non vengano corrette. Con il pretesto della privacy, forse. Probabilmente perché la “mascolinità” è una cosa fragilissima. E perché è davvero spaventoso rinunciare ai propri privilegi. Senza dubbio perché ci sono ancora stigmi di indecisione, infedeltà, inganni e tendenza strane legati alla bisessualità. Ma ecco il punto. Il silenzio ha l’effetto perverso di perpetuare quegli stereotipi, rendere invisibili i bisessuali e portare le persone a dubitare che esistiamo. Non c’è da stupirsi che sia ancora un lavoro ingrato riconoscere la bisessualità senza entrare in lunghe spiegazioni da dare agli altri. Quindi sì, le etichette sono frustranti e le parole imperfette. Ma mi sono sempre considerato bisessuale. Non confuso, ho le idee chiare. Non sono sleale. Non sono invisibile e non sono un ragazzo senza vergogna”.

Francois Arnaud ha centrato il punto, stare in silenzio significa contribuire agli stereotipi che pesano come macigni sulla comunità LGBT, nascondersi dietro allo scudo della privacy (come fanno moltissimi vip italiani gay, lesbiche e bisessuali) è da codardi e fa male a tutti. Ovviamente ognuno deve scegliere come e quando fare coming out, perché ci sono milioni di situazioni diverse e anche casi limite pericolosi per l’incolumità delle persone LGBT in questione. Ma quando si vive in un contesto più o meno tranquillo è sbagliato nascondersi, sbagliato per sé stessi e per tutta la nostra comunità.

François Arnaud coming out as bisexual makes this a very good day. pic.twitter.com/gJ6elGpHPM — Josh Parham (@JRParham) September 20, 2020

Ma Francois Arnaud ha appena fatto coming out come bisessuale 😭❤️ — Amy (@itsamybtw) September 20, 2020