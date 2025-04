Francofonte: un 17enne accoltellato nella via dei pub, muore dopo l’arrivo dei soccorsi; arrestato un giovane di 21 anni

Un ragazzo di 17 anni è stato accoltellato a Francofonte, in provincia di Siracusa, durante una lite avvenuta in via Nastro Azzurro, un’area popolare per la vita notturna. L’aggressione ha avuto luogo sabato sera, mentre il giovane si trovava in compagnia di amici. Secondo le prime ricostruzioni, la lite sarebbe degenerata in un violento alterco, al termine del quale la vittima è stata colpita con un fendente. Dopo essere stato accoltellato, il ragazzo si è accasciato a terra in una pozza di sangue. Nonostante l’intervento immediato dei soccorsi e i tentativi di rianimazione, il giovane è deceduto poco dopo.

Le motivazioni che hanno portato all’incidente sono ancora da chiarire. Gli inquirenti stanno considerando varie ipotesi, tra cui un possibile abuso di alcol. Il movente specifico e i dettagli precisi sulla dinamica della lite non sono stati resi noti e saranno analizzati anche attraverso l’autopsia, utile per comprendere la gravità delle ferite e i tempi di intervento medico.

Intanto, i carabinieri della Compagnia di Augusta hanno fermato un 21enne, sospettato di essere l’autore dell’aggressione. La sua posizione è attualmente oggetto di indagine da parte della Procura di Siracusa. Testimonianze e le immagini delle telecamere di sorveglianza nella zona potrebbero aver contribuito a incriminarlo. Le indagini sono in corso e ulteriori dettagli sui motivi e sulle identità coinvolte potrebbero emergere nelle prossime ore.