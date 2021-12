Franco126, Fuoriprogramma: il nuovo singolo del cantautore romano a un anno dall’uscita di Blue Jeans.

Sorpresa natalizia per i fan di Franco126. Il cantautore e rapper romano ha pubblicato un nuovo singolo, a un anno esatto dall’sucita di Blue Jeans, brano apripista dell’album Multisala. S’intitola Fuoriprogramma ed è una canzone inedita che prosegue nel percorso musical-cinematografico dell’artista ex sodale di Carl Brave. Un pezzo che anticipa l’arrivo dei suoi primi concerti nei palazzetti italiani, attesi per marzo 2022, salvo slittamenti causati dall’emergenza pandemica.

Rapper

Franco126, Fuoriprogramma. il nuovo singolo

Il cantautore romano, un artista da 21 dischi di platino insieme a Carl Brave, ha debuttato da solista nell’ottobre 2018 con il singolo Frigobar, che ha anticipato il suo primo album Stanza singola, uno dei più apprezza degli ultimi anni. Nel 2021 è tornato in auge con Multisala, il suo secondo album, ma non ha alcuna intenzione di fermarsi, come dimostrato da questo nuovo singolo inedito, un regalo di Natale inaspettato. Di seguito l’audio ufficiale:

Franco126 in tour nel 2022

Il cantautore romano è atteso dai suoi primi concerti nei palazzetti italiani da solista nel 2022. Eventi prodotti e distribuiti da Vivo Concerti, sono in programma per il momento il 17 marzo al Mediolanum Forum di Assago (Milano) e il 25 marzo al Palazzo dello Sport di Roma. La speranza è che i due eventi possano essere confermati. In questo momento non sono pochi infatti i tour che stanno slittando a causa del proseguire dello stato d’emergenza figlio della pandemia. Tra gli ultimi a posticipare i propri concerti ci sono stati artisti del calibro di Caparezza. Non resta che incrociare le dita e stringere i denti, godendosi nel frattempo anche questo nuovo grande singolo.