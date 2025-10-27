15.4 C
Franco Oppini racconta i Gatti di Vicolo Miracoli

Franco Oppini ha intrapreso anche la carriera di scrittore. Ha pubblicato un libro che racconta la sua vita insieme a Jerry Calà, Umberto Smaila e Nini Salerno, con i quali ha condiviso l’esperienza dei Gatti di Vicolo Miracoli. Il titolo del volume è lo stesso del gruppo, “Chiedile chi erano i Gatti di Vicolo Miracoli”, evocando con una certa ironia i Beatles.

Nel libro, Oppini offre uno spaccato della loro vita artistica e descrive la “Gattite”, un concetto che rappresenta chi, come i gatti, ha un forte senso di libertà e una natura giocosa. “Siamo sempre stati così liberi e selvatici che all’inizio le nostre battute divertivano solo noi, ma continuavamo a proporle a testa alta,” racconta.

Oppini ricorda anche come Carlo Verdone si trovasse spesso nei loro camerini per condividere nuovi pezzi, attendendo i loro commenti e reazioni.

