Franco Oppini e Francesco Oppini al Grande Fratello? Ecco come starebbero le cose

Franco Oppini e suo figlio Francesco Oppini entreranno come concorrenti al Grande Fratello? In questi giorni il rumor si è esteso a macchia d’olio e TvBlog ha deciso di fare chiarezza sostenendo che il padre “non risulterebbe” nel cast, mentre il figlio al 100% “non ci sarà”. La produzione del reality avrebbe effettivamente chiesto ad entrambi di entrare nella Casa, ma al momento le loro risposte sarebbero state entrambe negative.

Francesco Oppini, che già ha partecipato al Grande Fratello Vip nel 2020, avrebbe rifiutato per continuare a fare il proprio lavoro di opinionista sportivo.

“Francesco Oppini ha dunque deciso di declinare l’invito dell’amico Signorini perché la sua priorità è quella di continuare il suo percorso professionale nel ruolo di commentatore calcistico che brillantemente sta svolgendo presso il gruppo televisivo Netweek nel programma Diretta Studio, dove parla non solo da tifoso della Juventus, ma da esperto a tutto tondo del mondo del calcio italiano ed internazionale” – riporta TvBlog – “Ed è proprio per questa sua crescita professionale, ormai diventata tangibile nel corso dei programmi sportivi a cui partecipa, che Francesco ha deciso di declinare l’offerta di tornare al Grande fratello. Percorso quello che aveva già praticato giusto 4 anni fa”.

Franco Oppini, anni fa ha rifiutato il Grande Fratello per il teatro

Per quanto riguarda Franco Oppini, invece, il sito televisivo ha scritto: “A noi risulta che non ci sarà“. All’attore era stato chiesto di diventare un concorrente anche un paio di anni fa, ma all’epoca rifiutò perché impegnato nella tournée teatrale con Barbara d’Urso, Taxi A Due Piazze. “Per il teatro ho rinunciato al Grande Fratello. Mi hanno fatto una bella offerta, ma ho rinunciato perché il teatro è la mia vita e mi permette di lavorare per tre anni, anche se non prenderò gli stessi soldi. Ne ho parlato con Signorini che ha capito la mia situazione“.