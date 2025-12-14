Franco-Nevada in crescita

Franco-Nevada ha registrato una crescita del 6,5% negli ultimi tre mesi, trainata da upgrade e forti prospettive nel comparto Goldmine. Il valore delle azioni della Corporation canadese è aumentato notevolmente, confermandola come protagonista nel settore.

Il rally a inizio ottobre, subito dopo la pubblicazione dei dati trimestrali, e il nuovo massimo relativo a dicembre sono stati due punti salienti per la Share. Il target price medio fissato dagli analisti si è mosso al rialzo, con stime che puntano ora anche a 250 dollari secondo RBC Capital Markets. Gli upgrade degli esperti hanno scatenato nuovi flussi d’acquisto e acceso i riflettori sulla Corporation canadese, che resta una delle Goldmine Companies a maggiore crescita.

L’intervento di RBC del 10 dicembre, che ha alzato il rating a “Outperform” e il target price da 225 a 250 USD, ha fatto salire le azioni Franco-Nevada di oltre il 2%. Anche UBS aveva già ritoccato al rialzo il proprio target fino a 270 dollari, mantenendo una raccomandazione “Buy”. Altri analisti come Raymond James hanno anch’essi incrementato leggermente le proprie stime, segno di una fiducia condivisa circa le prospettive della Corporation.

Franco-Nevada si distingue per il suo modello di business, che prevede royalty e streaming agreements senza la gestione diretta di miniere. Ciò riduce notevolmente rischi operativi e costi fissi. Il portafoglio spazia in Nord e Sud America, Australia, Africa ed Europa, con asset di rilievo come Candelaria, Antapaccay e Detour Lake.

I dati di Franco-Nevada mostrano numeri robusti, con quasi 1,1 miliardi di dollari di utile netto stimato, free float superiore al 99% e una capitalizzazione vicina ai 41 miliardi USD. Gli ultimi risultati trimestrali hanno evidenziato margini solidi e una struttura patrimoniale sana, con una posizione di cassa invidiabile e nessun debito significativo.

La Corporation ha attraversato fasi di volatilità dovute a oscillazioni del prezzo dell’oro e all’andamento generale delle commodities, ma la resilienza del business model ha permesso di resistere agli shock e di accelerare la leadership su base internazionale. La flessibilità di Franco-Nevada e la capacità di stringere nuovi accordi strategici rappresentano una delle chiavi principali del successo a lungo termine.

In prospettiva, ci sono luci e ombre, con il continuo interesse per l’oro e la domanda crescente di metalli preziosi che offrono nuove opportunità di crescita, ma anche l’esposizione ai cicli delle commodities e alle dinamiche geopolitiche come fattori di rischio. La concorrenza aumenta, con diversi player pronti a investire nel business delle royalty.

La situazione di Franco-Nevada è oggi decisamente intrigante, con fondamentali solidi, una posizione finanziaria da best-in-class e multipli di mercato coerenti con le attese di crescita. Gli investitori che vogliono monitorare i movimenti futuri faranno bene a tenere d’occhio la quotazione e a prestare attenzione ai nuovi accordi nel portafoglio Royalty della società.