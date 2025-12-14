13.4 C
Roma
domenica – 14 Dicembre 2025
Spettacolo

Franco-Nevada in crescita

Da stranotizie
Franco-Nevada in crescita

Franco-Nevada ha registrato una crescita del 6,5% negli ultimi tre mesi, trainata da upgrade e forti prospettive nel comparto Goldmine. Il valore delle azioni della Corporation canadese è aumentato notevolmente, confermandola come protagonista nel settore.

Il rally a inizio ottobre, subito dopo la pubblicazione dei dati trimestrali, e il nuovo massimo relativo a dicembre sono stati due punti salienti per la Share. Il target price medio fissato dagli analisti si è mosso al rialzo, con stime che puntano ora anche a 250 dollari secondo RBC Capital Markets. Gli upgrade degli esperti hanno scatenato nuovi flussi d’acquisto e acceso i riflettori sulla Corporation canadese, che resta una delle Goldmine Companies a maggiore crescita.

L’intervento di RBC del 10 dicembre, che ha alzato il rating a “Outperform” e il target price da 225 a 250 USD, ha fatto salire le azioni Franco-Nevada di oltre il 2%. Anche UBS aveva già ritoccato al rialzo il proprio target fino a 270 dollari, mantenendo una raccomandazione “Buy”. Altri analisti come Raymond James hanno anch’essi incrementato leggermente le proprie stime, segno di una fiducia condivisa circa le prospettive della Corporation.

Franco-Nevada si distingue per il suo modello di business, che prevede royalty e streaming agreements senza la gestione diretta di miniere. Ciò riduce notevolmente rischi operativi e costi fissi. Il portafoglio spazia in Nord e Sud America, Australia, Africa ed Europa, con asset di rilievo come Candelaria, Antapaccay e Detour Lake.

I dati di Franco-Nevada mostrano numeri robusti, con quasi 1,1 miliardi di dollari di utile netto stimato, free float superiore al 99% e una capitalizzazione vicina ai 41 miliardi USD. Gli ultimi risultati trimestrali hanno evidenziato margini solidi e una struttura patrimoniale sana, con una posizione di cassa invidiabile e nessun debito significativo.

La Corporation ha attraversato fasi di volatilità dovute a oscillazioni del prezzo dell’oro e all’andamento generale delle commodities, ma la resilienza del business model ha permesso di resistere agli shock e di accelerare la leadership su base internazionale. La flessibilità di Franco-Nevada e la capacità di stringere nuovi accordi strategici rappresentano una delle chiavi principali del successo a lungo termine.

In prospettiva, ci sono luci e ombre, con il continuo interesse per l’oro e la domanda crescente di metalli preziosi che offrono nuove opportunità di crescita, ma anche l’esposizione ai cicli delle commodities e alle dinamiche geopolitiche come fattori di rischio. La concorrenza aumenta, con diversi player pronti a investire nel business delle royalty.

La situazione di Franco-Nevada è oggi decisamente intrigante, con fondamentali solidi, una posizione finanziaria da best-in-class e multipli di mercato coerenti con le attese di crescita. Gli investitori che vogliono monitorare i movimenti futuri faranno bene a tenere d’occhio la quotazione e a prestare attenzione ai nuovi accordi nel portafoglio Royalty della società.

Articolo precedente
Google e Sicurezza Cibernetica
Articolo successivo
Zoonosi in aumento in Italia
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

Blockchain Italia

Ricette di Recanati

Cucina italiana patrimonio dell’umanità

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.