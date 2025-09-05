21.1 C
Franco Maresco protagonista al Festival di Venezia 2025

Da StraNotizie
Franco Maresco torna al Festival di Venezia con il suo nuovo film, Un film fatto per Bene, dopo il successo del documentario La mafia non è più quella di una volta. La Mostra del cinema quest’anno presenta anche il cortometraggio Goffredo felicissimo?, dedicato a Goffredo Fofi, scomparso recentemente.

Un film fatto per Bene è un omaggio a Carmelo Bene e rappresenta il quinto film italiano in concorso per il Leone d’oro. La trama segue un director che lavora su un film “maledetto” dedicato all’arte radicale di Bene. Le riprese, però, vengono interrotte a causa di vari incidenti, e il produttore Andrea Occhipinti decide di non finanziare più il progetto. Maresco accusa Occhipinti di “filmicidio” e scompare nel nulla, lasciando umore e tensione intorno al progetto. Il suo amico Umberto Cantone cerca di risolvere i problemi e completare il film.

Nel nuovo lavoro di Maresco confluiscono incontri surreali con figure come Carmelo Bene e la Morte, reinterpretata in modo bizzarro. La pellicola è descritta come un’esplosione di emozioni in cui Maresco esprime il suo disprezzo per il mondo attuale, dichiarando: “Il cinema è morto”, anche se il suo stile continua a vivere.

In aggiunta al film, il cortometraggio Goffredo felicissimo? aggiunge una dimensione personale al Festival, segnando un tributo a Fofi, che ha influenzato profondamente il regista. Questo corto è nato da un progetto più ampio che Maresco ha interrotto per concentrarsi sul suo film principale.

