Franco Maresco e il suo viaggio artistico a Venezia

Franco Maresco presenta il suo nuovo film, inizialmente concepito come un’opera su Carmelo Bene, ma che si è trasformato in un lavoro personale e audace che esplora i dubbi e le incertezze degli artisti. “Un film fatto per Bene” è uno dei cinque film italiani in gara alla Mostra del Cinema di Venezia. Il Venerdì dedica la copertina a Maresco, analizzando la sua carriera, che spazia da “Cinico Tv” a “Belluscone”, fino a “Totò che visse due volte”, l’ultima pellicola a non ricevere il visto di censura. Emiliano Morreale, che ha condiviso momenti sul set di quest’opera, ha avuto anche l’opportunità di incontrarlo a Palermo, dove Maresco confessa di avere problemi a viaggiare per Venezia a causa di documenti scaduti.

Nel secondo articolo di copertina, Natalia Aspesi racconta delle star presenti al Lido, approfondendo i vizi e gli eccessi del mondo del cinema. Oltre a queste storie, il Venerdì offre altri contenuti interessanti: Riccardo Staglianò descrive la sua esperienza su un robotaxi a San Francisco, uscendo piuttosto scettico. Michele Smargiassi ha selezionato le immagini più significative di sei importanti fotografi, mentre Jake La Furia si esprime in vista della nuova stagione di X Factor, dichiarando il suo desiderio di non diventare come Mick Jagger e di ritirarsi a cinquant’anni.