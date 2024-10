Franco Chimenti, oggi 5 ottobre i funerali a Roma

Un forte senso di affetto, commozione e partecipazione ha caratterizzato l’ultimo saluto al professor Franco Chimenti, storico Presidente della Federazione Italiana Golf, scomparso all’età di 85 anni. La Chiesa di San Roberto Bellarmino a Roma era chiara testimonianza della sua eredità, accogliendo numerose persone desiderose di rendere omaggio a un dirigente illuminato, il cui operato ha lasciato un segno indelebile tra coloro che l’hanno conosciuto. I discorsi commoventi dei nipoti hanno ulteriormente messo in evidenza le sue profonde qualità umane, evidenziando come Chimenti non fosse solo un leader nel golf, ma anche una persona apprezzata a livello personale.

Tra coloro che hanno partecipato alla cerimonia, numerose autorità e personalità del mondo dello sport e della politica, tra cui il Presidente del CONI Giovanni Malagò e il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi. Hanno preso parte alla commemorazione anche figure di spicco come Gianni Letta, membri del CIO come Franco Carraro, Mario Pescante ed Emanuela Di Centa, il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, e il Segretario Generale del CONI Carlo Mornati. Presenti anche il Presidente del Cip Luca Pancalli e il numero uno della FIGC Gabriele Gravina, nonché il Presidente della FIP Gianni Petrucci e Claudio Lotito, presidente della Lazio, squadra di cui Chimenti è stato alla guida nel 1986.

La risposta del pubblico alla cerimonia è stata toccante; all’uscita del feretro dalla chiesa, un lungo applauso ha accompagnato il momento, simboleggiando il rispetto e l’affetto che la comunità sportiva e non solo nutre nei confronti di una figura tanto importante. Franco Chimenti ha lasciato un’impronta significativa non soltanto nel golf, ma nel panorama sportivo italiano, di cui è stato un faro e un esempio da seguire. La sua memoria e il suo impatto continueranno a vivere nel cuore di coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e di lavorare al suo fianco.