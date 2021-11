Franco Bortuzzo, padre di Manuel Bortuzzo, è tornato a commentare le vicende del Grande Fratello Vip.

Ad indispettirlo questa volta non è stato il rapporto fra suo figlio e Lulù Selassié, bensì la frase infelice pronunciata da Alex Belli. L’ex attore di CentoVetrine, infatti, parlando con Davide Silvestri e Soleil Sorge di strategie ha dichiarato: “L’ultimo a cadere [al televoto, ndr] è Manuel, perché non può cadere“.

“Alex Belli, Manuel è caduto quando gli hanno sparato ma si è rialzato. Tu sei caduto di stile (sempre che tu ce l’abbia…)“, ha scritto su Instagram Franco Bortuzzo. A chiedere provvedimenti disciplinari anche il team del nuotatore:

Così come il migliore amico di Manuel:

“Caro mio grande attore Alex Belli, devo dire che sei partito bene con la strategia di diventare molto legato a Manuel. I tre moschettieri ecc ecc… ma come vedi non sei neanche un gran che come attore e i teatrini stanno finendo… questo è tutto il rispetto che provi..dici a ogni persona della casa che la stimi ecc ecc poi parli male alle spalle o fai battute infelici su un ragazzo disabile. Dovresti ricordare che sei in un programma tv e non a casa con la tua amichetta dove tutto quello che fai e dici non verrebbe mai visto… ahimè caro mio Alex, qui si vede tutto, anche chi sei. Da migliore amico di Manuel ti dico che non mi sono mai permesso di fargli una battuta del genere davanti, figuriamoci alle spalle… perché l amicizia e tutt’altra cosa da quella che racconti tu”.