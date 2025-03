Franco Bergamin: Tragedia a Limena, il Colpevole Amico e il Drammatico Motivo

Franco Bernardo Bergamin è stato ucciso il 22 febbraio a Limena, in provincia di Padova, e il suo corpo è stato trovato giorni dopo, nascosto in un armadio. Per l’omicidio è stato arrestato il 41enne Alessio Battaglia, coinquilino di Bergamin, che ha confessato il delitto. Battaglia viveva con la compagna nell’abitazione dell’80enne, che offriva loro ospitalità in cambio di aiuto domestico. Il delitto è avvenuto al culmine di una lite legata al pagamento delle bollette, e secondo quanto emerso, Bergamin aveva iniziato a chiedere a Battaglia di contribuire alle spese.

Il corpo di Bergamin è stato scoperto dai vigili del fuoco dopo che amici e parenti avevano lanciato l’allerta per la sua scomparsa. L’anziano mostrava segni di violenza, e l’autopsia ha rivelato che è morto a causa di un trauma al collo. Battaglia ha cercato di sostenere che la morte fosse stata accidentale, affermando che Bergamin sarebbe morto durante una colluttazione, ma gli inquirenti non hanno ritenuto credibile questa versione.

I vicini di casa avevano notato lividi sul volto di Bergamin nei giorni precedenti all’omicidio, evidenziando un contesto di tensione tra i due uomini. Le indagini proseguono per determinare se la vittima sia stata avvelenata o drogata prima della morte. La compagna di Battaglia, presente quella notte, non risulterebbe coinvolta nel crimine. Gli specialisti del RIS di Parma effettueranno ulteriori analisi sui sacchi in cui è stato trovato il corpo e sugli abiti della vittima per chiarire ulteriori dettagli del caso.