Franco Battiato: storia e musica di un maestro irripetibile

La rassegna musicale e culturale “Itinerari letterari” prosegue con un evento dedicato a Franco Battiato, un colosso della musica italiana. Venerdì 11 luglio, alle ore 21:15 presso l’Arena spettacoli, sarà presentato “Franco Battiato e il cinghiale bianco”, un’iniziativa a ingresso libero.

L’evento sarà guidato da Fabio Zuffanti, noto biografo del Maestro siciliano, il quale presenterà il suo libro “Sacre sinfonie. Battiato: tutta la storia”, che analizza gli anni in cui Battiato ha rivoluzionato il panorama musicale italiano. La biografia, che narra la vita del cantautore siciliano con uno stile narrativo avvincente, parte dalla sua infanzia negli anni ’40 in Sicilia, passa per il trasferimento a Milano nel 1964 e si sofferma sulle sue esperienze artistiche e spirituali che lo hanno condotto al successo.

Insieme a Zuffanti, si esibirà Andrea Amati, cantautore riminese, accompagnato al piano da Stefano Zambardino. In questa performance, verranno reinterpretate alcune delle canzoni più iconiche di Battiato, offrendo al pubblico un viaggio emozionante tra melodie e testi che esplorano dimensioni altre.

Inoltre, sabato 12 luglio, alle 19:00, l’incontro “La luce e lo spazio. Un’intervista a Franco Battiato” proporrà un’affascinante graphic novel realizzata da Chiara Raimondi, che racconterà il dialogo tra lei e Battiato, tratteggiando temi fondamentali della sua vita e della sua arte. Alex Semprini, chitarrista dei Built-in Obsolescence, accompagnerà l’incontro musicale.

“Itinerari letterari” è una creazione del Comune di San Giovanni in Marignano sotto la direzione artistica di Rapsodia.