Franco Battiato: Omaggio alla Musica Mistica Italiana

I riflettori del Pantheon si accendono per un evento speciale dedicato a Franco Battiato, uno dei più grandi poeti della musica italiana. A ottanta anni dalla sua nascita e quattro dalla sua scomparsa, Rai 3 celebra questo artista unico con il programma “Battiato – Le vie del sacro”, che andrà in onda mercoledì 3 settembre a mezzanotte con la conduzione di Simona Arrigoni.

Tra le opere di Battiato, spicca la Messa Arcaica per Soli, Coro ed Orchestra, composta nel 1993, che fu eseguita per la prima volta nella Basilica di San Francesco ad Assisi. La sua ricerca interiore e filosofica si riflette in molti brani mistici, che saranno interpretati da alcuni dei suoi più cari collaboratori e stimatori. Tra i cantanti che parteciperanno all’evento ci saranno Simone Cristicchi, Alice, Giovanni Caccamo, Amara e Carlo Guaitoli.

L’evento è realizzato dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con International Music And Arts Srl. La produzione è affidata ad Angela Fortunato e Lavinia Iannarilli, con la cura di Daniela Di Mario e la produzione esecutiva di Corrado Pacetti e Francesco Cattini. La regia è di Valerio Fagioli. Si ringrazia il Ministero della Cultura per la sua collaborazione.