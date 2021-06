Biblioteche di Roma rende omaggio a Franco Basaglia, grande riformatore della disciplina psichiatrica e fondatore di una moderna concezione della salute mentale che riporta la persona e la sua unicità al centro della medicina, restituendo alla sofferenza umana una dignità personale e sociale.

L’omaggio, intitolato “L’Altro in noi” e organizzato in collaborazione con il Museo Laboratorio della Mente, la Fondazione Fabrizio De André Onlus, e il Gruppo Abele, si articola in due giornate (15 e 16 giugno) con tre filoni di incontri, letture e testimonianze per riflettere non solo sulla malattia mentale ma anche sulla tossicodipendenza e su coloro che sono ai margini.

Il programma sarà animato da testimoni, psichiatri, filosofi, artisti e scrittori tra i quali Eugenio Borgna, Massimo Polidoro, Vittorio Lingiardi, Pippo Delbono, Alberta Basaglia, Ambrogio Borsani, Don Luigi Ciotti, Maria Giovanna Luini, Gabriele Catania, Paolo Crepet, Daniele Mencarelli, Pompeo Martelli, Paolo Inghilleri, Fabio Cantelli Anibaldi, Armando Punzo, Elisabetta Pozzi e i contributi del Teatro Patologico e della Compagnia della Fortezza.

“L’altro in noi si presenta come un evento unico quest’anno a Roma, un evento che mira ad una riflessione collettiva su quella parte della società esclusa perché “diversa”, promuovendo nello stesso tempo il ruolo di coloro che si occupano di contrasto all’emarginazione e delle stesse biblioteche, che per loro natura sono spazi di inclusione culturale, sociale e di rigenerazione urbana. Con le sue quaranta biblioteche e un’ampia rete di strutture associate Biblioteche di Roma garantisce, infatti, libero accesso all’informazione e alla conoscenza, arrivando anche nelle zone più periferiche della città e costituendo un presidio strategico di cultura”, ha dichiarato Vittorio Bo, Commissario Straordinario Istituzione Biblioteche Centri Culturali di Roma Capitale.

L’iniziativa, si svolgerà anche in diretta streaming sui canali social di Biblioteche di Roma youtube.bibliotechediroma, fb@biblioteche.roma fb@bibliotecafrancobasaglia e sulla pagina fb del Museo Laboratorio della Mente.

Nel dicembre 2005 l’Istituzione ha intitolato a Franco Basaglia la Biblioteca nel quartiere di Primavalle che portava allora il nome di Borromeo. Alla base di questa iniziativa, oltre alla vicinanza con l’ex Manicomio del Santa Maria della Pietà, c’è l’obiettivo di realizzare case famiglia e residenze per disagiati mentali nei confronti dei quali la Biblioteca si connota come un luogo aperto e pronto ad accogliere la condizione di precarietà.