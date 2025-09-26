16.6 C
Roma
venerdì – 26 Settembre 2025
Musica

Franco Bagutti: il Re del Liscio in Tour tra i Fan Italiani

Da StraNotizie
Franco Bagutti: il Re del Liscio in Tour tra i Fan Italiani

Franco Bagutti è un artista molto amato in Italia, con centinaia di sostenitori che lo seguono durante i suoi concerti. Recentemente, si è esibito a Gatteo Mare, in piazza della Libertà, durante la “Settimana del liscio”, insieme a Moreno il Biondo. Bagutti trascorre spesso le vacanze in questa località per godersi il sole.

La sua carriera musicale inizia in giovane età, quando tiene concerti all’estero con il maestro Russotto, suo insegnante. Negli anni ’60, decide di abbandonare il repertorio classico per dedicarsi alla musica leggera, e nei primi anni ’70 forma il suo primo gruppo, Il Bagu. Con il crescente successo della musica da ballo, nel 1973 fonda a Piacenza l’Orchestra Franco Bagutti, che contribuisce a modificare profondamente la scena musicale italiana.

Bagutti attribuisce il suo successo alla capacità di creare un repertorio che piace al pubblico. La sua filosofia è quella di amare il pubblico in modo che esso ricambi questo amore. Ha inciso trentotto LP, il primo dei quali è intitolato “Ricordo di casa mia”. L’ultimo disco, “Vivere due volte”, è realizzato insieme a suo figlio Gianmarco e prosegue la tradizione della sua orchestra.

Nel corso della sua carriera ha venduto milioni di dischi in tutto il mondo. Riguardo all’evoluzione del liscio, Bagutti osserva che, sebbene ci siano stati dei cambiamenti, questo genere musicale non scomparirà mai. Infine, quando è in tour, viaggia con un tir e due pullman, ma non si considera una star, piuttosto un artista che ha dato tutto al suo lavoro.

🔗 Per info su concerti e biglietti, visita TicketOne.

Articolo precedente
La Flotilla e la Marcia Pacifista a Sarajevo nel 1992
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.