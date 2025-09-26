Franco Bagutti: il Re del Liscio in Tour tra i Fan Italiani

Franco Bagutti è un artista molto amato in Italia, con centinaia di sostenitori che lo seguono durante i suoi concerti. Recentemente, si è esibito a Gatteo Mare, in piazza della Libertà, durante la “Settimana del liscio”, insieme a Moreno il Biondo. Bagutti trascorre spesso le vacanze in questa località per godersi il sole.

La sua carriera musicale inizia in giovane età, quando tiene concerti all’estero con il maestro Russotto, suo insegnante. Negli anni ’60, decide di abbandonare il repertorio classico per dedicarsi alla musica leggera, e nei primi anni ’70 forma il suo primo gruppo, Il Bagu. Con il crescente successo della musica da ballo, nel 1973 fonda a Piacenza l’Orchestra Franco Bagutti, che contribuisce a modificare profondamente la scena musicale italiana.

Bagutti attribuisce il suo successo alla capacità di creare un repertorio che piace al pubblico. La sua filosofia è quella di amare il pubblico in modo che esso ricambi questo amore. Ha inciso trentotto LP, il primo dei quali è intitolato “Ricordo di casa mia”. L’ultimo disco, “Vivere due volte”, è realizzato insieme a suo figlio Gianmarco e prosegue la tradizione della sua orchestra.

Nel corso della sua carriera ha venduto milioni di dischi in tutto il mondo. Riguardo all’evoluzione del liscio, Bagutti osserva che, sebbene ci siano stati dei cambiamenti, questo genere musicale non scomparirà mai. Infine, quando è in tour, viaggia con un tir e due pullman, ma non si considera una star, piuttosto un artista che ha dato tutto al suo lavoro.