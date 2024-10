Francis Ford Coppola in Conversazione con Mara Venier: Riflessioni e Confessioni del Regista

Ospite dell’ultima puntata di Domenica In, il regista Francis Ford Coppola ha presentato il suo nuovo film “Megalopolis” e discusso della sua carriera e vita personale con Mara Venier. Il film, che uscirà nelle sale italiane il 16 ottobre, segue un lungo percorso di realizzazione che Coppola ha portato avanti per 40 anni. Ha investito personalmente 120 milioni di dollari del suo patrimonio per completarlo. Durante l’intervista, Coppola ha sottolineato la necessità di ripensare le storie che raccontiamo, affinché possano affrontare e superare i problemi attuali, esprimendo il desiderio di un mondo pieno di felicità.

Coppola ha paragonato l’esperienza di vedere il suo film a quella di un bambino che assaggia per la prima volta un cibo per adulti, suggerendo che il pubblico possa apprendere a vedere le cose da una nuova prospettiva. Venier ha chiesto al regista un bilancio della sua vita, e Coppola ha evidenziato l’importanza della felicità, lamentandosi del fatto che i sistemi politici non riescano a garantire il benessere delle persone. Ha fatto riferimento all’Italia come a una metafora del mondo, sottolineando le potenzialità del paese nella realizzazione di prodotti eccellenti.

Coppola ha anche ricordato la moglie Eleanor, scomparsa nell’aprile di quest’anno, con cui ha condiviso 60 anni di matrimonio. Ha rivelato che il segreto della loro lunga unione era non divorziare e che lei aveva realizzato un documentario delle riprese di “Apocalypse Now”, il suo capolavoro del 1979. Ha scherzato sulla sua carriera, affermando che ha guadagnato qualcosa dai diritti del film, nonostante nessuno volesse distribuirlo all’epoca.

In conclusione, Coppola ha intrattenuto il pubblico con delle esibizioni canore, cantando brani napoletani insieme a Mara Venier. Infine, ha parlato dei suoi prossimi progetti cinematografici: un film più piccolo, divertente, che girerà tra Italia e Francia, e un grande progetto ambizioso che lo porterà a indebitarsi ulteriormente.