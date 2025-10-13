Francine, il gato di Lowe’s riunito con la sua famiglia in Virginia

Francine è una gattina che ha fatto parte della vita di un negozio Lowe’s vicino a Richmond. È entrata nel negozio come vagabonda e ha rapidamente conquistato i cuori dei clienti, diventando una presenza amata e spesso visitata da chi veniva a fare acquisti.

La situazione ha preso una piega triste quando Francine è scomparsa, dando inizio a una vera e propria mobilitazione. Sono stati affissi manifesti che promettevano una ricompensa di 2.000 dollari per chiunque fornisse informazioni utili sulla sua posizione. Chas Nabi, un visitatore abituale di Francine, ha creato un profilo Instagram dedicato al suo ritrovamento, che ha subito guadagnato migliaia di follower.

Le immagini dalle telecamere di sicurezza hanno mostrato Francine mentre entrava in un camion di consegna diretto a un centro di distribuzione in Carolina del Nord. Gli operai del magazzino, con l’ausilio di droni termici e trappole umane, hanno cercato di trovarla, controllando anche centinaia di telecamere di sorveglianza.

Dopo giorni di ricerche, Francine è finalmente stata avvistata. I dipendenti del negozio sono volati al centro di distribuzione per cercare di recuperarla, ma le iniziali tentativi non hanno avuto successo. Tuttavia, dopo 17 giorni, Francine è entrata in una delle trappole e i suoi amici l’hanno riportata a casa.

All’arrivo, Francine ha ricevuto un’accoglienza calorosa da parte della comunità e del sindaco di Richmond, che ha celebrato il suo ritorno. Ora, per sicurezza, la gattina indossa un collare con un dispositivo GPS. La storia di Francine ha dimostrato come una piccola creatura possa riunire le persone, creando un senso di comunità e unità.