Francia senza bilancio

La Francia dovrà ricorrere a una legge finanziaria speciale per evitare il blocco della macchina pubblica, in quanto non c’è un’intesa in Parlamento sulla prossima Manovra. Il primo ministro Sébastien Lecornu dovrà varare l’esercizio provvisorio, congelando il budget e fermi eventuali nuovi stanziamenti o aumenti di spesa.

L’ultimo tentativo di trovare un’intesa tra le forze politiche è fallito e il premier non è riuscito a ottenere il benestare dei socialisti per alzare l’età pensionistica a 64 anni. La fragilità dell’esecutivo francese è segnalata dalle decisioni delle agenzie di rating, che hanno tagliato i propri giudizi su Parigi, e dall’andamento degli Oat, i titoli di Stato francesi.

Lecornu si muove con rapidità e già all’inizio della prossima settimana i parlamentari potrebbero essere chiamati a discutere il provvedimento. Il Consiglio di Stato è stato richiesto di esaminare la bozza in tempi stretti e il Consiglio dei ministri straordinario potrebbe essere convocato per discutere il disegno di legge.

Le conseguenze saranno sui conti pubblici, con il deficit che supererà il 5% e il debito che schizzerà verso l’alto, proiettato verso il 117,4%. La tempistica è fondamentale e il processo partirà con dieci giorni di ritardo rispetto allo scorso anno.