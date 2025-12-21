9.2 C
Roma
domenica – 21 Dicembre 2025
Politica

Francia senza bilancio

Da stranotizie
Francia senza bilancio

La Francia dovrà ricorrere a una legge finanziaria speciale per evitare il blocco della macchina pubblica, in quanto non c’è un’intesa in Parlamento sulla prossima Manovra. Il primo ministro Sébastien Lecornu dovrà varare l’esercizio provvisorio, congelando il budget e fermi eventuali nuovi stanziamenti o aumenti di spesa.

L’ultimo tentativo di trovare un’intesa tra le forze politiche è fallito e il premier non è riuscito a ottenere il benestare dei socialisti per alzare l’età pensionistica a 64 anni. La fragilità dell’esecutivo francese è segnalata dalle decisioni delle agenzie di rating, che hanno tagliato i propri giudizi su Parigi, e dall’andamento degli Oat, i titoli di Stato francesi.

Lecornu si muove con rapidità e già all’inizio della prossima settimana i parlamentari potrebbero essere chiamati a discutere il provvedimento. Il Consiglio di Stato è stato richiesto di esaminare la bozza in tempi stretti e il Consiglio dei ministri straordinario potrebbe essere convocato per discutere il disegno di legge.

Le conseguenze saranno sui conti pubblici, con il deficit che supererà il 5% e il debito che schizzerà verso l’alto, proiettato verso il 117,4%. La tempistica è fondamentale e il processo partirà con dieci giorni di ritardo rispetto allo scorso anno.

Articolo precedente
Mercato calcio Italia
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.