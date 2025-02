Francia on the road: itinerario di 15 giorni

Quest’anno la famiglia Provenza ha intrapreso un viaggio in Francia che ha superato ogni aspettativa. Inizialmente programmato per la Bretagna e la Normandia, il piano è stato ampliato per esplorare l’intero paese. Dopo aver prenotato gli alloggi con largo anticipo, sono partiti da La Spezia verso Cannes per dirigersi alle Gorges du Verdon, ma hanno trovato il paesaggio deluso a causa delle recenti piogge. Hanno poi visitato Moustiers-Sainte-Marie e i campi di lavanda nel Luberon, prima di arrivare ad Apt, dove hanno soggiornato in un albergo poco soddisfacente. Il giorno dopo hanno visitato l’Abbaye di Senanque e proseguito verso la Valle della Dordogna, fermandosi a Chenonceau per vedere il famoso castello.

La quarta giornata è stata dedicata alla Foresta di Brocéliande, ma le attrazioni non hanno impressionato molto. I giorni successivi hanno visto la famiglia esplorare la costa bretone, visitando luoghi come Pont Aven e l’isolotto di Concarneau. Hanno cenato con piatti tradizionali di pesce e trascorso le notti in accoglienti bed and breakfast. La visita a Saint-Malo e Mont-Saint-Michel ha segnato il culmine della parte meridionale del viaggio.

Dopo dodici giorni di esplorazioni, hanno raggiunto Disneyland Paris per altri due giorni di divertimento. Infine, si sono diretti verso l’Italia, con soste a Troyes e nei dintorni di Torino, completando il loro viaggio con visite a siti storici e culturali. Complessivamente, è stata un’esperienza ricca di emozioni e scoperte, che ha rafforzato i legami familiari e creato ricordi indimenticabili.