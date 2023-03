Francia, Macron salvo per un soffio: riforma pensioni è legge

– Può tirare un sospiro di sollievo il Presidente Macron con il governo francese guidato da Elisabeth Borne salvo per una manciata di voti: si ferma, infatti, a 278 voti la mozione di sfiducia presentata dal gruppo Liot. Ne sarebbero serviti 287, ossia 9 in più, per l’approvazione che di fatto avrebbe fermato la stretta sulla previdenza. In caso di via libera alla mozione, il governo sarebbe automaticamente caduto. Invece, è legge la riforma delle pensioni fortemente voluta da Macron che sta creando proteste e disordini in tutto il Paese.

La mozione di sfiducia di oggi è una diretta conseguenza della decisione del governo dei giorni scorsi di ricorrere all’articolo 49 comma 3 per approvare la contestatissima riforma delle pensioni che di fatto alza l’età pensionistica da 62 a 64 anni. A far salire l’asticella della tensione – già alta – la mossa secondo molti a sorpresa del presidente Macron che ha, di fatto, “scavalcato” il Parlamento.

Lo scorso 16 marzo, l’Assemblea Nazionale avrebbe dovuto votare il via libera decisivo per il provvedimento. Ma il presidente francese, temendo di non avere i numeri, aveva deciso di porre la questione di fiducia sulla riforma, approvando il provvedimento senza il voto dei deputati. “Non possiamo giocare con l’avvenire del Paese”: così il presidente francese, intervenendo in consiglio dei ministri, aveva giustificato la decisione di ricorrere all’articolo 49,3 della costituzione.

Con la scelta del governo di porre la questione di fiducia, la riforma delle pensioni era già diventata legge. A patto che le mozioni di censura non avessero raccolto la maggioranza dei voti. Se, invece, la mozione di censura fosse stata maggioritaria, il governo di Elisabeth Borne sarebbe uscito battuto e Macron avrebbe dovrebbe nominare un nuovo primo ministro e un nuovo esecutivo. Come diretta conseguenza, sarebbe caduta anche la legge sulla quale era stata posta la fiducia.

Pericolo scampato per ora visto che non si fermano le proteste di migliaia di persone con la Concorde, dove ai tempi della Rivoluzione si stagliava la sagoma delle ghigliottina, diventata ora luogo simbolo della rivolta contro la riforma delle pensioni voluta da Macron.