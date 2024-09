Francia-Italia 1-3, rimonta azzurra e tris a Parigi

Il 6 settembre 2024, l’Italia di Luciano Spalletti ha ottenuto una vittoria significativa contro la Francia, vincendo 3-1 nella prima partita della Nations League a Parigi. Nonostante un inizio scioccante con un gol subito dopo solo 14 secondi da Barcola, l’Italia ha mostrato una reazione forte. L’errore di Di Lorenzo ha permesso ai Bleus di passare in vantaggio, ma gli azzurri hanno avuto subito l’opportunità di pareggiare: Frattesi ha colpito la traversa, ma è stato Dimarco a riportare la situazione in equilibrio con un bellissimo gol al 30′.

Nella ripresa, Spalletti ha operato un cambio tattico, inserendo Raspadori per Pellegrini e adottando un 3-5-2. Questo cambio ha portato frutti, poiché al 51′ Frattesi, dopo un errore di Fofana, ha raddoppiato con un gol che ha sorpreso Maignan. La Francia ha tentato di reagire, ma le azioni azzurre hanno messo in difficoltà la loro difesa. Un’altra grande occasione per l’Italia è arrivata al 59′ con un colpo di testa di Frattesi, ben parato da Maignan, che ha lasciato gli azzurri insoddisfatti per un possibile calcio di rigore.

Nonostante i tentativi di recupero della Francia, che ha visto Griezmann e Dembélé cercare di allungare il gioco, è stata l’Italia a chiudere i conti. Al 74′, Raspadori ha segnato il terzo gol, sfruttando un’ottima azione costruita da Udogie e Cambiaso, definitively spezzando i sogni di rimonta dei Bleus.

La Francia ha cercato di rifarsi con Griezmann, ma i tentativi finali non hanno avuto successo. Con questa vittoria, l’Italia ha dimostrato una grande resilienza e capacità di reazione, segnando così il suo primo successo dopo gli Europei. Spalletti ha saputo ben gestire la squadra, che ha mostrato una notevole crescita sia a livello tecnico che tattico.

Questo incontro segna un importante passo per l’Italia, che ha saputo contrastare le difficoltà iniziali e mostrare un gioco collettivo efficace. La prestazione è stata un segnale positivo per il futuro, in vista delle prossime competizioni internazionali.