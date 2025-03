Francia, interruzione della mobilità ferroviaria a causa di una bomba inesplosa della Seconda Guerra Mondiale

La mobilità ferroviaria in Francia è stata interrotta a causa di una bomba inesplosa risalente alla Seconda Guerra Mondiale, scoperta durante i lavori notturni nei pressi della stazione di Parigi Gare du Nord. L’ordigno è stato trovato “in mezzo ai binari”, costringendo le autorità a prendere misure immediate per garantire la sicurezza pubblica. Gli interventi per rimuovere la bomba hanno comportato la sospensione temporanea dei servizi ferroviari, creando disagi per i pendolari e i viaggiatori. Le operazioni di disinnesco sono state avviate il prima possibile, con esperti della sicurezza che hanno lavorato per gestire la situazione in modo sicuro. Questo evento sottolinea i rischi che ancora oggi derivano dai reperti bellici del passato e l’importanza di una sorveglianza adeguata durante i lavori di costruzione o di manutenzione nelle aree urbanizzate. Le autorità locali hanno invitato i cittadini a rimanere informati attraverso canali ufficiali durante questa emergenza.