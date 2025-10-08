Francia in crisi politica: dimissioni Lecornu scuotono governo

In Francia, le dimissioni del primo ministro Sebastien Lecornu hanno suscitato un ampio dibattito politico. Dopo il suo discorso a Matignon, il leader socialista Olivier Faure ha elogiato Lecornu per essersi dimesso “con dignità e onore”. Faure ha sottolineato che, nonostante i dissidi, un rappresentante gollista è rimasto nel paese fino a ora.

Tuttavia, molti analisti, sia della maggioranza che dell’opposizione, hanno sottolineato che Lecornu ha limitato il suo intervento a critiche contro altre forze politiche, accusandole di egoismo e di aggravare la situazione in vista delle elezioni presidenziali. Di conseguenza, l’attenzione ora si concentra sul presidente Emmanuel Macron, a cui si richiedono un discorso alla nazione e lo scioglimento del Parlamento. Queste richieste provengono anche dal partito di estrema destra di Le Pen e Bardella.

Alcuni esponenti, come il sindaco di Cannes David Lisnard, chiedono le dimissioni di Macron, considerato il principale responsabile della crisi politica attuale. Lisnard ha avvertito che la situazione mette a rischio il futuro della V Repubblica.

Il vicepresidente dei Repubblicani, François-Xavier Bellamy, ha affermato che il suo partito non teme elezioni anticipate e non si assume responsabilità per un eventuale scioglimento. Anche il presidente della regione Hauts-de-France ha esortato Macron a tornare a guidare il Paese.

L’ex primo ministro Bernard Cazeneuve ha commentato la crisi, attribuendola all’irresponsabilità dei leader politici. Il leader della France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, ha convocato un incontro tra i partiti di sinistra per discutere le opzioni politiche disponibili. Clementine Autain ha richiesto una figura di sinistra per la carica di primo ministro,considerando che Lecornu abbia contribuito al deterioramento della situazione. Anche gli ecologisti hanno indetto un consiglio politico d’urgenza, sottolineando l’insostenibilità della situazione attuale.