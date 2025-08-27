Francia in crisi: il debito pubblico minaccia il futuro

Il governatore della Banca di Francia, François Villeroy de Galhau, ha avvertito che la Francia rischia di lasciare alle future generazioni una situazione insostenibile se non affronta seriamente il problema delle finanze pubbliche. Ha sottolineato l’importanza di affrontare il debito pubblico e il deficit, avvertendo che il peso dei pagamenti del debito potrebbe compromettere ulteriormente la capacità di spesa del Paese.

In un’intervista al quotidiano Sud Ouest, Villeroy ha chiesto un dibattito pubblico sostanziale sulle misure necessarie per affrontare il debito, auspicando un approccio equo e condiviso. Ha anche invitato l’Europa a mobilitare le proprie risorse di fronte al crescente protezionismo americano. Riguardo alla stabilità politica, ha affermato che la Banca di Francia non si deve pronunciare su votazioni politiche e ha ribadito che la soluzione alle sfide economiche dipende dalla qualità del lavoro e dall’impegno collettivo.

Nel frattempo, gli OaT, i titoli di stato francesi, sono sotto pressione a causa dell’allerta lanciata dal primo ministro Bayrou sul debito. Il differenziale di rendimento tra OaT e Bund ha raggiunto 78 punti base, segnando un aumento rispetto ai giorni precedenti. Inoltre, lo spread tra i titoli francesi e italiani si è ridotto a 9 punti base.

Infine, l’agenzia di rating Scope Ratings prevede che il rapporto debito/Pil della Francia salirà al 122% entro il 2030. Le proiezioni fiscali più deboli e l’attuale impasse politica complicano la possibilità di ridurre il disavanzo. In questo contesto, i pagamenti netti degli interessi sono previsti in aumento, avvicinandosi a valori simili a quelli di Belgio e Spagna, mentre la Francia mantiene un rating AA- con outlook stabile.