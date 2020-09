Il Paris Saint Germain si è sbloccato. Dopo due sconfitte iniziali e la soffertissima vittoria ottenuta nel recupero contro il Metz, nella quarta giornata di Ligue 1 i campioni di Francia si sono imposti sul terreno del Nizza per 3-0. Reti nel primo tempo di Mbappe su rigore (38′) e Di Maria (45′), nella ripresa in gol anche l’ex romanista Marquinhos (11′). Poi Mbappe a segno altre due volte, ma entrambe le reti sono state annullata dal Var per fuorigioco. Florenzi e Verratti schierati dal primo minuto.

RISULTATI 4^ GIORNATA

VENERDI’

Lione – Nimes 0-0

SABATO

Lens – Bordeaux 2-1

Rennes – Monaco 2-1

DOMENICA

Nizza – Psg 0-3

Brest – Lorient ore 15

Metz – Reims “

Montpellier – Angers “

Strasburgo – Dijon “

Nantes – St.Etienne ore 17

Marsiglia – Lille ore 21

CLASSIFICA: Rennes 10 punti; St. Etienne, Lens 9; Monaco, Lille 7; Psg, Marsiglia, Nizza, Angers, Montpellier 6; Bordeaux, Lione 5; Nantes, Nimes 4; Marsiglia, Lorient, Brest; Reims 1; Metz, Dijon, Strasburgo 0