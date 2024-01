Francia, il nuovo premier Gabriel Attal è il primo dichiaratamente gay

In Francia c’è un nuovo premier che è stato nominato da Emmanuel Macron dopo le dimissioni di Elisabeth Borne. Si chiama Gabriel Attal ed è già entrato nella storia della Repubblica francese per due motivi: è il premier più giovane nonché il primo apertamente gay. Fino a oggi Ministro dell’Istruzione, Gabriel Attal ha fatto coming out nel 2017 quando si è unito civilmente col collega europarlamentare Stéphane Séjourné.

“Caro Gabriel Attal so di poter contare sulla tua energia e sul tuo impegno per realizzare il progetto di riarmo e rigenerazione che ho annunciato. In linea con lo spirito del 2017: superare e osare. Al servizio della Nazione e del popolo francese“, ha scritto su Twitter Emmanuel Macron.

Con la nomina di Gabriel Attal a premier francese salgono a nove le persone appartenenti alla comunità LGBT+ che sono o sono state capo di Stato o di Governo nel mondo. Sono tutte europee e cinque di loro (Attal, Brnabić, Espot Zamora, Rinkēvičs, Varadkar) ad oggi risultano in carica. In questa lista c’è anche San Marino che ha eletto nel 2022 Paolo Rondelli.