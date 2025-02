Francia: Ex chirurgo accusato di violenze sessuali su 299 vittime

Un ex chirurgo francese è attualmente sotto processo accusato di violenze sessuali su 299 persone. Le accuse emergono nell’ambito di una vasta indagine su pratiche abusive commesse dal medico, che ha lavorato per diversi anni in diverse strutture sanitarie. Le vittime, molte delle quali sono pazienti, sostengono di essere state oggetto di comportamenti inappropriati durante le visite mediche e le procedure. Il processo, che ha attirato l’attenzione dei media, ha rivelato una serie di testimonianze scioccanti da parte delle vittime e delle loro famiglie, descrivendo situazioni di paura e manipolazione. L’ex chirurgo, da parte sua, nega tutte le accuse e sostiene di aver sempre agito nel miglior interesse dei suoi pazienti. Il caso ha sollevato interrogativi sulla supervisione e sulla regolamentazione delle pratiche mediche in Francia, facendo emergere la necessità di una maggiore protezione per le vittime di abusi. L’udienza del processo continua, con l’intenzione di garantire giustizia per coloro che affermano di essere stati vittime di queste atrocità nel contesto di una professione che dovrebbe ispirare fiducia.