Francia: Emmanuel Macron annuncia il rafforzamento della sicurezza in Ucraina

Emmanuel Macron ha annunciato la creazione di una “forza di rassicurazione” per l’Ucraina durante il suo discorso finale all’Eliseo, al termine dell’incontro dei volenterosi. Questa iniziativa mira a sostenere il paese in un momento critico. Il presidente francese ha sottolineato l’importanza di garantire stabilità e sicurezza nella regione, in risposta alle sfide attuali. L’annuncio rappresenta un passo significativo nella strategia europea per affrontare le tensioni geopolitiche e supportare l’Ucraina nella sua lotta per la sovranità e l’integrità territoriale.