Francia contro gli attacchi online

A Parigi, una fonte del ministero degli Esteri francese spiega la nuova strategia di comunicazione del ministero. Il 10 gennaio, Elon Musk pubblica un post incendiario sui social, chiedendo perché il governo britannico sia considerato fascista. Il giorno dopo, un account con 37 mila follower, French Response, pubblica una foto di Musk che sembra fare un saluto nazista, raccogliendo 8 milioni di like. Dietro questo account si cela il ministero degli Esteri francese.

La fonte del Quai d’Orsay spiega che l’account è stato lanciato a settembre per difendere la Francia e promuovere la sua azione diplomatica, adattando il linguaggio alla piattaforma. L’obiettivo è di far capire ai nemici della Francia che il tempo in cui potevano attaccare senza risposta è finito. French Response è concepito come uno strumento complementare alla comunicazione istituzionale, utilizzando ironia e causticità per ridicolizzare i nemici della Francia sui social.

L’account ha risposto a vari messaggi, tra cui uno del segretario di stato americano Marco Rubio, che ha invitato l’Europa a “disfarsi della cultura che ha creato negli ultimi dieci anni”. French Response ha pubblicato una tabella comparativa tra Europa e Stati Uniti, mostrando come l’Europa sia in condizioni migliori in vari settori. L’account ha anche risposto con ironia a un troll statunitense che affermava che conquistare la Francia sarebbe una “formalità”.

Le risposte taglienti di French Response non hanno un bersaglio preciso, ma sono soprattutto rivolte contro russi e sostenitori di Maga. Il portavoce del Quai d’Orsay, Pascal Confavreux, ha dichiarato che French Response è solo la punta dell’iceberg della gamma di strumenti per frenare i contenuti ostili alla Francia. Il progetto si inserisce in un piano più vasto di lotta alla disinformazione, a cui il paese e il suo presidente, Emmanuel Macron, sono particolarmente esposti.