Francia accusa Italia di dumping fiscale, crisi diplomatica in vista

Il primo ministro francese François Bayrou ha recentemente affrontato la delicata questione del bilancio statale durante un’intervista e ha parlato delle conseguenze di alcune politiche fiscali. In risposta alle proposte dei socialisti di aumentare le tasse sui cittadini più abbienti, Bayrou ha avvertito che ciò potrebbe spingere i contribuenti a lasciare la Francia per paesi con tassazioni più vantaggiose, citando l’Italia come esempio di “dumping fiscale”.

Questa affermazione ha suscitato una reazione immediata da parte del governo italiano. La premier Giorgia Meloni ha definito le dichiarazioni di Bayrou come “totalmente infondate”, ribadendo che l’Italia non applica politiche fiscali favorevoli per attrarre aziende. Al contrario, ha indicato che la legislazione italiana ha aumentato le tasse per chi trasferisce la residenza nel paese.

Anche il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri, Antonio Tajani, ha espresso il suo stupore per le affermazioni francesi, spiegando che l’economia italiana sta migliorando senza praticare dumping fiscale. Ha inoltre invitato a considerare la presenza di veri paradisi fiscali in Europa come fonte di problematiche.

Questo scambio di parole ha messo in evidenza le tensioni tra Italia e Francia, in un contesto dove Bayrou sembra trovarsi in difficoltà anche internamente, secondo i commentatori francesi. L’incidente potrebbe aprire un nuovo fronte di conflitto tra i due paesi, che finora era stato più influenzato dalle dichiarazioni di figure politiche come Matteo Salvini.